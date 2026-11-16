Çocuklar ara tatillerini müzedeki atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor

EDİRNE’de Keşan Kent Müzesi’nde ara tatil nedeniyle düzenlenen el becerisi atölyelerine, çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar atölye çalışmalarıyla el becerilerine geliştirirken, müzeyi gezerek tarih bilinci kazanıyor.

Ara tatil dolayısıyla Keşan Kent Müzesi’nde çocuklara yönelik ‘Müze Keşan ara tatil atölye programı’ başladı. Keşan Kent Müzesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların ara tatili verimli, üretken ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor. Farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde hazırlanan program, bugün 6-10 yaş grubuna yönelik ‘Glitter boyama süsleme atölyesi’ ile başladı. Atölyede çocuklar kendilerine verilen bibloları boyayarak, parlak taşlarla süsledi. Çalışmalarını tamamlayan çocukların ise yüzleri boyandı. Çocuklar atölye çalışması yaparken, kendilerini bekleyen aileleri ise müzeyi gezdi. Atölye çalışmaları 20 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

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Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, müze olarak ara tatil heyecanı yaşadıklarını ve bu haftayı tamamen çocuklara ayırdıklarını belirterek, “Bugün, ‘Glitter boyama süsleme atölyesi’ ile başladık. Hayal güçlerini kullanarak hem kendi kahramanlarını boyayacaklar hem de onların eğlenecekleri bir yüz boyama etkinliği gerçekleştireceğiz. Hafta boyunca değişik yaş gruplarından çocuklarımızı müzemizdeki atölyelerde ağırlayacağız. Cuma günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerine birer hediye hazırlatacağız. Ara tatil müzemizde enerjik aktivitelerle dolu eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Öncelikle çocuklar tarihi bir binanın içinde bulunmanın heyecanını yaşıyorlar. Müze içerisinde etkinlik yapmak onlar için çok değerli oluyor. Onlarla sohbet ediyor ve müzeyi geziyoruz. Daha sonra da atölyede çocukların hem el becerilerini hem de hayal güçlerini geliştirecek etkinlikler yapıyoruz. Etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek” dedi.