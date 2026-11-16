Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, Edirne'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji, Edirne'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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