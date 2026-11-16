Trakya Üniversitesinden özel yetenekli öğrencilere, öğretmenlere ve velilere eğitim desteği

Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde, özel yetenekli öğrencilerin gelişimini desteklemek, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmak ve velileri bilinçlendirmek amacıyla seminer programı başlatıldı.

Kasım ve Aralık 2026 döneminde gerçekleştirilecek, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 8 etkinlikten oluşan programın ilk semineri, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Mıhcı tarafından verildi.

Mıhcı, "Teknoloji: Tekrarlandıkça Anlamsızlaşan Bir Kelime" başlıklı seminerde teknolojinin doğasını, kavramsal çerçevesini ve günlük dildeki kullanımını ele aldı.

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Teknoloji kavramının zaman içerisinde geçirdiği anlam değişimlerine değinen Mıhcı, kavramın dar anlamda kullanılmasının çocukların teknoloji algısında oluşturabileceği sınırlılıklara dikkati çekerek eleştirel bakış açısının önemini vurguladı.

Seminerler dizisinin devamında bilimsel araştırma ve temel kaynaklara erişim, öğretmenlerde duygu yönetimi, Çocuklar İçin Felsefe (P4C), mükemmeliyetçilik ve spontanlık, öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları, matematiksel kodlama teorisi ve akran zorbalığı konuları işlenecek.

Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının katkılarıyla düzenlenen programla öğrencilerin akademik, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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Öğretmenlere yönelik etkinliklerde mesleki gelişime, öğrencilere yönelik seminerlerde bilimsel ve matematiksel düşünme becerilerine, velilere yönelik programlarda ise çocukların psikolojik ve sosyal ihtiyaçları ile ailelerin destekleyici rolüne odaklanılacak.

Seminerler, kasım ve aralık ayları boyunca Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezinde devam edecek.