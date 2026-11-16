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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yurt dışındaki yeni görevi öncesinde Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'ye veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yurt dışındaki yeni görevi öncesinde Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'ye veda ziyaretinde bulundu.

        Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyarette Geldi, Ciğerci'ye nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek yurt dışındaki yeni görevinde başarı diledi.

        - Kerman çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede yeni hizmete giren Anadolu Lisesi önünde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, okul çevresinde yürütülen çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerman, yeni hizmete giren Anadolu Lisesinin önünde çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Öğrenciler ve öğretmenler için daha düzenli, güvenli ve güzel bir çevre oluşturmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Kerman, "Eğitim yuvalarımızın çevresini de İpsala'mıza yakışır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        - İpsala Belediyesinden parklarda güvenlik önlemi

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçedeki Atatürk Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde bulunan parkın etrafında çit örme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki park ve sosyal yaşam alanlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerman, Atatürk Mahallesi TOKİ konutları bölgesindeki parkın etrafına çit çekildiğini belirtti.

        Çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin ise huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Kerman, tüm ilçe halkına sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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