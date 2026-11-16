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        Edirne'de kadınlara yönelik "Boya Badanacılık Kursu" açılacak

        Edirne Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde kadınlara yönelik "Boya Badanacılık Kursu" açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Edirne'de kadınlara yönelik "Boya Badanacılık Kursu" açılacak

        Edirne Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde kadınlara yönelik "Boya Badanacılık Kursu" açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini, yeni beceriler kazanmasını ve ekonomik hayata daha aktif katılmasını desteklemek amacıyla Kadın Dostu Kentler öncülüğünde yeni bir mesleki eğitim programı hayata geçiriliyor.

        Zübeyde Hanım Kadın Merkezi'nde düzenlenecek kursla kadınlara yeni bir meslek edinme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunulacak.

        Eğitim süresince katılımcı kadınların 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına da ücretsiz eğitim ve bakım desteği sağlanacak.

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        Kursa katılmak isteyenlerin 27 Kasım tarihine kadar başvuruda bulunabileceği, detaylı bilgi almak isteyenlerin ise "0284 213 01 58" numaralı telefondan yetkililere ulaşabileceği bildirildi.

        Açıklamada, kadınların üretimde ve istihdamda daha güçlü yer aldığı bir Edirne için dayanışmayla çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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