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        Hastaneye gitmek için yola çıkan karı koca kazada hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

        Edirne'de hastaneye gitmek için otomobille yola çıkan İsmail Çiftçi ve eşi Münire Çiftçi, işçi servisiyle çarpışan araçta hayatını kaybetti. Kazada işçi servisi sürücüsü M.D. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Hastaneye gitmek için yola çıkan karı koca kazada hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

        Edirne'de hastaneye gitmek için otomobille yola çıkan İsmail Çiftçi ve eşi Münire Çiftçi, işçi servisiyle çarpışan araçta hayatını kaybetti. Kazada işçi servisi sürücüsü M.D. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü sınırlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki 22 AFF 998 plakalı işçi servisi, EdirneSüloğlu istikametinde seyir halindeyken tali yoldan Süloğlu il yoluna çıkan İsmail Çiftçi idaresindeki 22 EN 282 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü İsmail Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. İşçi servisi sürücüsü M.D. ile serviste yolcu olarak bulunan Z.A., V.G., A.Ç. ve Ş.A. yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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