Uzunköprü'de 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı: Organizatöre 211 bin 629 lira ceza

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen çalışmada, 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen araç sürücüsüne 211 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köy yolu üzerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 6’ncı Jandarma Trafik Timi tarafından gerçekleştirilen müşterek faaliyette, şüpheli araç takibe alınarak kontrollü şekilde durduruldu.

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Araçta yapılan kontrollerde 4 Afganistan, 1 Özbekistan, 2 Pakistan, 3 Eritre ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü İ.T. isimli şahsın organizatör olduğu belirlenirken, aracın da kendi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Göçmenleri taşıyan araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek1 maddelerinden 211 bin 629 lira idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.