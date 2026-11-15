Edirne'de sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu

Edirne'de sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünürken, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinde ortaya çıkan manzaralar görsel şölen oluşturdu. Özellikle Karaağaç Mahallesi ve Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki sonbahar manzaraları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yunanistan sınırında bulunan Edirne Karaağaç Mahallesi'nde asırlık ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meriç Nehri ve üzerindeki tarihi Meriç Köprüsü, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi ile tarihi tren garı ve çevresi, mevsimin renkleriyle farklı bir görünüme kavuştu.

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Osmanlı döneminde İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu hattının önemli duraklarından biri olan tarihi Karaağaç Tren Garı da sonbahar manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Gar binasının yanında sergilenen nostaljik kara tren, bölgenin tarihi atmosferine ayrı bir güzellik kattı. Karaağaç'taki renk cümbüşü havadan da görüntülendi.

"Güzel havayı değerlendirmek istedik"

Kırklareli'nden Edirne'ye gezmeye gelen Gözdenur Alyürük, güzel havayı fırsat bilerek kenti gezdiklerini söyledi.

Öykü Akalın ise sonbaharın son günlerini değerlendirmek istediklerini belirterek, Edirne'de güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.