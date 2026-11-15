Keşan Kent Müzesine Altın Karınca ödülü

Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Keşan Kent Müzesi Kültür Sanat Eğitim Kampüsü Projesi", Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri'nde "Kentsel Tasarım ve Mimari" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu ödülün belediye için yalnızca bir proje başarısı değil, müzeyi yaşayan, üreten, öğreten ve kentle bütünleşen bir kültür merkezi olarak geliştirme vizyonunun önemli bir karşılığı olduğu belirtildi.

Keşan Kent Müzesinin sadece geçmişin izlerinin sergilendiği bir mekan olarak görülmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Müzemizi kültürün, sanatın, eğitimin ve kent belleğinin buluştuğu yaşayan bir kampüs olarak görüyoruz. Her sergi, her atölye, her eğitim çalışması ve her kültürel etkinlikle Keşan'ın değerlerini geleceğe taşıyoruz. Şimdi bu emeğin ve vizyonun Altın Karınca ile taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyor, belediyemize böyle bir ödülü kazandırmaktan dolayı onur duyuyoruz."