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        Edirne'de sağanak etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin saçakları altına sığındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Edirne'de sağanak etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin saçakları altına sığındı.

        Edirne'de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı etkiledi. Özellikle kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde yağışla birlikte hareketli anlar yaşandı. Hafta sonu alışveriş yapmak ve gezmek için caddeye çıkan vatandaşlar ile turistler, aniden bastıran yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve saçaklarının altına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye, yağmurluk ve başına geçirdiği poşetlerle yağıştan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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        Sağanağa rağmen Saraçlar Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte yağmurun belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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