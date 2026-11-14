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        Havsa'da 2 bin 200 metrelik güzergah asfaltlanıyor

        Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 2 bin 200 metrelik güzergaha 5 bin 500 ton asfalt serilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Havsa'da 2 bin 200 metrelik güzergah asfaltlanıyor

        Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 2 bin 200 metrelik güzergaha 5 bin 500 ton asfalt serilecek.

        Havsa Belediyesinden alınan bilgiye göre, asfaltlama çalışması ilçe merkezindeki Dörtyol mevkiinde, Varoş Mahallesi Uzunköprü Caddesi çıkışından Dörtyol'a kadar olan bölümde başlatıldı.

        Çalışmalar, 23 Kasım Caddesi boyunca devam edecek.

        Asfaltlama çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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