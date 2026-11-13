Trakya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu: Ağaçlar devrildi, havuzun çatısı uçtu

Trakya'da etkili olan günlük hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de farklı noktalarda ağaçlar devrilirken, Uzunköprü ilçesinde kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu. Kırklareli'nde ise olumsuz hava şartları dolayısıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Edirne kent merkezinde, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bir büfenin yanında bulunan ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kentin farklı noktalarında da ağaçların devrildiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ağacın devrildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Uzunköprü ilçesinde de etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısı uçtu. Yetkililer, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kırklareli Valiliği ise kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, 13 Kasım 2026 cuma günü saat 15.00 itibarıyla ilimiz genelinde motosikletlerin, elektrikli scooterların ve motokuryelerin trafiğe çıkışına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecektir" denildi.