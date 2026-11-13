Edirne'de fırtına etkili oldu

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meriç ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yan yattı.

Uzunköprü ilçesinde de rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrilirken, bir yüzme havuzunun bulunduğu binanın çatısı uçtu.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bir büfenin yanında bulunan ağaç devrildi.

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