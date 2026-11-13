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        Edirne'de fırtına etkili oldu

        Edirne'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Edirne'de fırtına etkili oldu

        Edirne'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde bir büfenin yanında bulunan ağaç devrildi.

        Belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

        Kentte gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, binalarda hasar meydana geldi.

        Uzunköprü ilçesinde de rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrilirken, bir yüzme havuzunun bulunduğu binanın çatısı uçtu.

        Meriç ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yan yattı.

        Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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