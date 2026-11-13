Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu

Bölgede etkisini arttıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Uzunköprü’de Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu’nun çatısı uçtu. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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