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        Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısının ardından Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu.

        Bölgede etkisini arttıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Uzunköprü’de Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu’nun çatısı uçtu. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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