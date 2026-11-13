Tekirdağ'da İkiz Göller sonbaharın renklerine büründü

Kent yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere doğal bir ortam sunan İkiz Göller, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli ekoturizm alanları arasında yer alan İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle güzel manzaralara sahne oldu.

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