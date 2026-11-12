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        Edirne'de sürdürülebilir turizme katkı sağlayacak BE-ECO Projesi tanıtıldı

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programı kapsamındaki BE-ECO Projesi'nin açılış toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Edirne'de sürdürülebilir turizme katkı sağlayacak BE-ECO Projesi tanıtıldı

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programı kapsamındaki BE-ECO Projesi'nin açılış toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, enerji verimliliğini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve bölgesel farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen projenin hedefleri ve faaliyetleri ele alındı.

        Uzman Eczacı Çiğdem Şimşek'in açılış konuşmasının ardından Anastasia Koleva, projenin hedefleri ve faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

        Bulgaristan merkezli Azimut 6000 Ltd. şirketinden Grudimir Grudev de proje kapsamındaki yatırım faaliyetlerini anlattı.

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        Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, konuşmasında sürdürülebilirliğin turizmin geleceği açısından artık bir tercih değil, temel bir gereklilik olduğunu söyledi.

        Edirne'nin tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve Balkanlar'la güçlü bağlarıyla önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Soytürk, turizmin geliştirilmesinde bu değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

        Soytürk, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yaptığı dönemde projenin hayata geçirilmesini önemli bulduğunu ifade ederek, "Otelin tüm enerji tüketimine yönelik renovasyon gerçekleştirilecek olması sevindirici. Umarım bu proje tüm konaklama sektörümüz için örnek ve özendirici olur. 21. yüzyılda turistin tercihinde çevreci otel öncelikli hale gelmiştir." dedi.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığının Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında konaklama tesislerinin çevresel, kültürel ve sosyoekonomik sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiğini anlatan Soytürk, BE-ECO Projesi'nin de bu anlayışı desteklediğini kaydetti.

        Sürdürülebilir turizm için kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkati çeken Soytürk, Edirne'de çevreyi, kültürel mirası ve yerel değerleri koruyarak turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Avrupa Birliği Ortak Teknik Sekretaryası adına Funda Sevda Uyar'ın da konuşma yaptığı program, proje ortaklarının çalışma toplantısıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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