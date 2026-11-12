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        Edirne Belediyesi personeline mevzuat takip programı eğitimi

        Edirne Belediyesi personeline, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Edirne Belediyesi personeline mevzuat takip programı eğitimi

        Edirne Belediyesi personeline, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut Yönetim Bilgi Sistemi'ne (City Plus) entegre edilen Mevzuat Takip Programı'nın etkin kullanımına yönelik eğitim, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Eğitimde personele, güncel mevzuat değişiklikleri, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay kararları ile programın sunduğu bilgi kaynakları ve kullanım özellikleri anlatıldı.

        Açıklamada, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal süreçlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla personelin mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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