Edirne Belediyesi personeline mevzuat takip programı eğitimi

Açıklamada, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal süreçlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla personelin mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Eğitimde personele, güncel mevzuat değişiklikleri, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay kararları ile programın sunduğu bilgi kaynakları ve kullanım özellikleri anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut Yönetim Bilgi Sistemi'ne (City Plus) entegre edilen Mevzuat Takip Programı'nın etkin kullanımına yönelik eğitim, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi personeline, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi.

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