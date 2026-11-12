Edirne Valiliğinden eski Vali Necati Bilican için taziye mesajı
Edirne Valiliği, hayatını kaybeden eski Edirne Valisi Necati Bilican için taziye mesajı yayımladı.
Edirne Valiliği, hayatını kaybeden eski Edirne Valisi Necati Bilican için taziye mesajı yayımladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bilican'ın 22 Temmuz 1991 ile 20 Şubat 1992 tarihleri arasında Edirne Valiliği görevini yürüttüğü belirtildi.
Bilican'ın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valiliği görevlerinde de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Necati Bilican'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
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