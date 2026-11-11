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        Edirne Adliyesi mensupları Adalet Ormanı'nda fidan dikti

        Edirne Adliyesi mensupları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Edirne Adliyesi mensupları Adalet Ormanı'nda fidan dikti

        Edirne Adliyesi mensupları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

        Hacıdanişment köyü yolu üzerinde oluşturulan Adalet Ormanı’ndaki etkinliğe Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Onur Fırat, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Halis İpek, Gürkan Işık ve Alican Gümüş, Cumhuriyet Savcıları Burak Bahadır Köroğlu, İbrahim Balaban, Fatih Çıtak, Seçkin Pekşen ve Ali Tarakçı, hakimler Kübra Deveci Gümüş ve Merve Güner Soydinç katıldı.

        Etkinlikte ayrıca İdari İşler Müdürü Caner Bozok, Yazı İşleri Müdürleri Erdal Özçelik, Gülnur Küçükuzun, Yurdanur Dincar, Özgür Yılmaz, Atalay Başoğul ve Erol Şentürk, Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Akpınar, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Haydar Oğuz, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Serhat Güçbey, Adli Tıp Doktoru Evrim Yaman ile adliye, denetimli serbestlik ve açık ceza infaz kurumu personeli yer aldı.

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        Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğanın korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Adalet teşkilatı olarak çevrenin korunmasına katkı sağlamayı önemsediklerini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

        “Adalet teşkilatı olarak hukukun üstünlüğünü savunurken, ülkemizin yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek amacıyla bugün burada geleceğe nefes olacak fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz her fidan, çocuklarımıza bırakacağımız daha yeşil, daha sağlıklı ve daha güçlü bir geleceğin simgesidir.”

        Etkinlik, dikilen fidanlara can suyu verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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