Edirne Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Ciğerci veda ziyaretlerine başladı

Ziyaretlerde Ciğerci, görev süresi boyunca yürütülen çalışmalarda sağlanan iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ciğerci, ziyaretleri kapsamında Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ile bir araya geldi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yurt dışı görevi dolayısıyla kentten ayrılmadan önce veda ziyaretlerine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.