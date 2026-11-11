Edirne Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Ciğerci veda ziyaretlerine başladı
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yurt dışı görevi dolayısıyla kentten ayrılmadan önce veda ziyaretlerine başladı.
Giriş: 11.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yurt dışı görevi dolayısıyla kentten ayrılmadan önce veda ziyaretlerine başladı.
Ciğerci, ziyaretleri kapsamında Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ile bir araya geldi.
Ziyaretlerde Ciğerci, görev süresi boyunca yürütülen çalışmalarda sağlanan iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.
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