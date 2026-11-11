Edirne'nin ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Süloğlu'nda da Kaymakam Emin Cevat Tutar, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kurum amirleri, askerler ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımcılar, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidan dikti.

Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde gerçekleştirilen programa ise Kaymakam Oğuzhan Aksoy, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Uzunköprü'de Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programa Kaymakam Muammer Köken, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Keşan'da gerçekleştirilen etkinlikte de Kaymakam Aziz Mercan, öğrenciler ve katılımcılarla birlikte fidan dikti.

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