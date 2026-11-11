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        Edirneli kürekçiler fidanlara Meriç'ten can suyu taşıdı

        Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki 100. Yıl Kürek Parkuru'na dikilen 500 söğüt fidanına, kürek sporcuları nehirden taşıdıkları suyla can suyu verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Edirneli kürekçiler fidanlara Meriç'ten can suyu taşıdı

        Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki 100. Yıl Kürek Parkuru'na dikilen 500 söğüt fidanına, kürek sporcuları nehirden taşıdıkları suyla can suyu verdi.

        TED Edirne Kolejinden 600 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte parkurun tribünleri, kayıkhanesi ve çevresindeki peyzaj alanlarına söğüt fidanları dikildi.

        Türkiye'nin ilk ve tek doğal kürek parkuru olarak nitelendirilen Meriç Nehri'nde antrenman yapan TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları da çalışmaları sonrasında nehirden aldıkları suyu fidanlara taşıdı.

        Sporcuların kürek çektikleri nehrin suyuyla fidanları buluşturduğu etkinlikte, çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılması amaçlandı.

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        TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, AA muhabirine, Meriç Nehri'nin doğal yapısı ve tarihi dokusuyla kürek sporu açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Parkurun, 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Meriç Köprüsü ile 21. yüzyılda yapılan Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü arasında uzanan eşsiz bir koridorda yer aldığını belirten İba, bölgenin spor ve turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline geldiğini ifade etti.

        Yerli ve yabancı sporcuların, teknik ekiplerin ve ailelerinin parkurdan büyük beğeniyle söz ettiğini anlatan İba, tesis çevresini yeşillendirmek amacıyla Milli Ağaçlandırma Seferberliği'ne katıldıklarını dile getirdi.

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        - "Söğüdün simgesel anlamları var"

        Söğüt ağacını özellikle tercih ettiklerini vurgulayan İba, şöyle konuştu:

        "Burayı sadece bir spor tesisi olarak değil, doğayla bütünleşen bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Tribünlerin ve kayıkhanenin çevresini ağaçlandırmak istedik. Söğüt ağacı hızlı büyüyen, güçlü kökler salan, gölgesiyle çevresine katkı sunan bir ağaç. Bu nedenle salkım söğüdü tercih ettik. Aslında bizim kürek sporundaki hedefimizle de çok güzel örtüşüyor.

        Biz de Edirne'de kürek sporunu hızla geliştirerek güçlü kökler salmak ve Türk sporuna kalıcı katkılar sunmak istiyoruz. Bu yönüyle söğüt bizim için simgesel bir anlam taşıyor. Çocuklarımızın kendi elleriyle diktikleri fidanların büyümesine tanıklık etmeleri, onlara doğa sevgisi kazandırması açısından da çok kıymetli."

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        - Meriç Nehri'nde dünya şampiyonası hedefi

        İba, Meriç Nehri'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu belirterek, Edirne'ye bir dünya şampiyonası kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

        Dünya Kano Federasyonu yetkililerine Meriç Nehri'nde dünya şampiyonası düzenlenmesi yönünde teklif ilettiklerini aktaran İba, şöyle devam etti:

        "Bu eşsiz parkurun uluslararası alanda daha fazla tanınmasını istiyoruz. Dünya Kano Federasyonu yetkililerine Edirne'nin bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapması yönündeki teklifimizi ilettik. Federasyonun üst düzey yetkililerinin bölgede incelemelerde bulunmasını bekliyoruz.

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        Yapılacak değerlendirmelerin ardından karar verilecek. Umuyoruz ki incelemeler sonrasında Edirne'mize bir dünya şampiyonası kazandırmanın müjdesini de vereceğiz. Meriç Nehri'nin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz."

        İba, parkurun spor organizasyonlarının yanı sıra kentin tanıtımına, turizmine ve ekonomik hayatına da katkı sunacağını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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