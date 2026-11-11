Edirneli atlet Emir Ali Cengiz Oğuz, Gençlik Olimpiyatları'nda dördüncü oldu

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve Edirne'yi başarıyla temsil eden milli sporcu ile başarısında emeği bulunanlar tebrik edildi.

Edirneli milli atlet Emir Ali Cengiz Oğuz, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda erkekler üç adım atlamada dördüncü oldu.

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