Yeşilay'dan Uzunköprü Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine tanıtım
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından Uzunköprü Halk Eğitim Merkezinde yeni açılan kurslar ziyaret edilerek Yeşilay tanıtımı yapıldı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından Uzunköprü Halk Eğitim Merkezinde yeni açılan kurslar ziyaret edilerek Yeşilay tanıtımı yapıldı.
Uzunköprü Kaymakamlığının iş birliğinde gerçekleştirilen ziyarete, Kaymakam Muammer Köken ve Yeşilay Uzunköprü İlçe Temsilcisi Özcan Güner katıldı.
Ziyarette kursiyerlere Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Yeşilay Edirne Şubesi yetkilileri, desteklerinden dolayı Kaymakam Muammer Köken'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.