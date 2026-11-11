Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabaha karşı etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bu arada, Selimiye Camisi ve tarihi köprüler başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.