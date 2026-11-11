Edirne'de yolcu minibüsü ile işçileri taşıyan panelvan çarpıştı: 3 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen panelvan sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Edirneİstanbul kara yolu Kırklareli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 EY 0647 plakalı panelvan araç, iddiaya göre yoğun sis sebebiyle kırmızı ışık ihlali yaparak M.Y. yönetimindeki 22 ABM 026 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki 3 kişi yaralandı.

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