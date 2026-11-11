"Elmacı Dede" Edirne'deki askerlere Denizli'den üzüm getirdi

Denizli'de yaşayan ve askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı Dede" olarak tanınan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Edirne'deki Mehmetçik için yola çıktı.

Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyon bölgelerinde görev yapan askerlere yıllardır meyve götüren Yılmaz, Denizli'nin Çivril ilçesinden temin ettiği üzümleri aracıyla Edirne'ye getirdi.

Denizli'den Edirne'ye 785 kilometrelik yolu 13 saatte tamamlayan Yılmaz, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 9. Hudut Tugay Komutanlığı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere üzüm ikram edecek.

Yılmaz, AA muhabirine, bugüne kadar Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları başta olmak üzere Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki birçok operasyon bölgesine giderek askerlerle bir araya geldiğini söyledi.

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Hakkari, Şırnak, Van, Çukurca ve Yüksekova'daki askeri birlikleri de ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, sınır hattındaki Mehmetçik'e moral vermek için uzun yıllardır yolculuk yaptığını anlattı.

Ramazan ayında Şam'a giderek Emevi Camisi önünde çocuklara bayramlık kıyafet, şeker ve çeşitli hediyeler dağıttığını ifade eden Yılmaz, imkanları ölçüsünde insanları sevindirmeye çalıştığını dile getirdi.

- "Tek amacım askerlerimizin gönüllerine dokunabilmek"

Askerlere duyduğu sevginin kendisini yollara düşürdüğünü belirten Yılmaz, elma sezonu henüz başlamadığı için bu kez üzüm getirdiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen ziyaretlerini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

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"Yediden yetmişe Türk milletinin askerimizin arkasında olduğunu ispatlamak için 76 yaşına girmeme rağmen hala görevimin başındayım. Askerlerimize manevi destek vermek, saflarında yer alabilmek için buradayım.

Amacım bir nebze de olsa onların gönüllerine dokunabilmek. Tek amacım bu, çünkü hedef Kızılelma'dır. Hedef Kızılelma'nın anlamı da güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Alem-i İslam'ın hükmü altına gireceğine inanmış olmamızdır."