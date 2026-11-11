Vali Sezer'den Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Kafedjiyska'ya ziyaret

Ziyarette, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da yer aldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette sınır ticareti kapsamında geçtiğimiz günlerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik desteklerinden dolayı Kafedjiyska'ya teşekkür etti.

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