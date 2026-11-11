Muradiye Mevlevihanesi'nde Mesnevi sohbeti düzenlenecek

Çıtlak, Mesnevi'den hikayeler ve öğretiler üzerinden Mevlana'nın insan, sevgi ve gönül anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da düzenlenecek programda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi adlı eseri ele alınacak.

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