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        Muradiye Mevlevihanesi'nde Mesnevi sohbeti düzenlenecek

        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M. Fatih Çıtlak'ın katılımıyla Mesnevi sohbeti gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Muradiye Mevlevihanesi'nde Mesnevi sohbeti düzenlenecek

        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M. Fatih Çıtlak'ın katılımıyla Mesnevi sohbeti gerçekleştirilecek.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da düzenlenecek programda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi adlı eseri ele alınacak.

        Çıtlak, Mesnevi'den hikayeler ve öğretiler üzerinden Mevlana'nın insan, sevgi ve gönül anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

        Programda, sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu da yer alacak.

        Tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

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