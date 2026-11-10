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        Edirne KADEM'den şiddetle mücadele eğitimi

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliği tarafından, Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerine yönelik "Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Edirne KADEM'den şiddetle mücadele eğitimi

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliği tarafından, Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerine yönelik "Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu eğitim düzenlendi.

        KADEM Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde şiddetin psikolojik boyutu, birey ve toplum üzerindeki etkileri ile şiddetle mücadelede çözüm yolları ele alındı.

        Katılımcılara şiddetin nedenleri ve psikolojik sonuçları hakkında bilgi verilen eğitimde, toplumsal farkındalığın artırılmasının ve güven toplumunun inşasının önemine dikkat çekildi.

        KADEM Edirne Temsilciliği yetkilileri, eğitime ev sahipliği yapan kurum yetkililerine ve katılım sağlayan tüm kursiyerlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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