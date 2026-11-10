Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Reisoğlu'ndan Müftü Çakır'a ziyaret

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ali Reisoğlu, Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti.

Reisoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, İl Müftülüğünün yeni hizmet binasında Müftü Burhan Çakır ile bir araya geldi.

Müftü Çakır, nazik ziyaretlerinden dolayı Reisoğlu ve Yılmaz'a teşekkür etti.