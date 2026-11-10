Edirne'de yoğun sis kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Edirne'de yoğun siste kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Edirne'de yoğun siste kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Kırklareli Kavşağı'nda meydana geldi. S.P. idaresindeki 22 AV 065 plakalı süt dolu güğümleri taşıyan panelvan, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kavşaktaki yön levhası direğine çarptı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yargını kontrol altına alınarak büyümeden söndürdü. Kazada yaralanan sürücü S.P. ile yanındaki yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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