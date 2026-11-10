Edirne'de yoğun sis kazaya sebep oldu: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yargını kontrol altına alınarak büyümeden söndürdü. Kazada yaralanan sürücü S.P. ile yanındaki yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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