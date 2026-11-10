Edirne'de özel gereksinimli bireyler için 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi

Merkezde koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyler ile personelin katılımıyla düzenlenen programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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