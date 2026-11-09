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        Edirne'de evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Edirne'de evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeniimaret Mahallesi'nde iki katlı evin bacasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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