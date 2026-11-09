Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele anlatıldı

        Edirne'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele anlatıldı

        Edirne'de, öğrencilere ve vatandaşlara kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Edirne'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele anlatıldı

        Edirne'de, öğrencilere ve vatandaşlara kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla 14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Edirne Müze Müdürlüğünce 9-14 Kasım tarihlerinde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

        Etkinlikler kapsamında Havsa ilçesindeki Melahat Kilimci Ortaokulunda öğrencilere, Hasköy köyünde ise vatandaşlara yönelik "Kültür Mirasımız ve Koruma Bilinci" konulu sunum gerçekleştirildi.

        Müze Müdürlüğü uzmanı Arkeolog Dr. Umut Doğan, öğrencilere yaptığı sunumda, kültür varlıklarının geçmiş uygarlıkların yaşam biçimleri, gelenekleri ve tarihleri hakkında önemli bilgiler taşıdığını anlattı.

        REKLAM

        Tarihi eserlerin korunmasının kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Doğan, eserlerin zarar görmesi veya kaçırılmasının tarihsel bilgilerin de kaybolmasına yol açtığını söyledi.

        Bergama'dan Almanya'ya götürülen Zeus Sunağı'nı örnek gösteren Doğan, eserin yaklaşık 150 yıl önce parçalar halinde sökülerek gemilerle Almanya'ya taşındığını anlattı.

        Doğan, kültür varlıklarının ait oldukları topraklardan uzaklaştırılmasının toplumların kendi tarihleriyle bağını olumsuz etkilediğini vurguladı.

        - Köy sakinlerine kaçak kazılara karşı duyarlılık çağrısı

        Hasköy köyündeki kahvehanede düzenlenen bilgilendirme toplantısında da Doğan, vatandaşlara kültür varlığı kaçakçılığı, kaçak kazılar ve tarihi eserlerin korunması konusunda bilgi verdi.

        REKLAM

        Hasköy muhtarı Hakan Aslan da köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve kültür varlıkları bakımından zengin bir bölgede bulunduğunu söyledi.

        Geçmiş yıllarda köy çevresinde kaçak kazı yapıldığına ilişkin duyumlar aldığını belirten Aslan, vatandaşların bu tür girişimlere karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

        Toplantıya katılan köy sakinlerinden çiftçi Mehmet Çatalkaya da verilen eğitimin kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yunanistan'a kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye giren 4 kişi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye giren 4 kişi tutuklandı
        Edirne İl Özel İdaresinde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
        Edirne İl Özel İdaresinde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
        İpsala'da MHP'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı
        İpsala'da MHP'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı
        Trakya'da gençlere yönelik yapay zeka kariyer programına başvurular başladı
        Trakya'da gençlere yönelik yapay zeka kariyer programına başvurular başladı
        Türk Kızılay Edirne Şubesinden öğrencilere iyilik ve dayanışma eğitimi
        Türk Kızılay Edirne Şubesinden öğrencilere iyilik ve dayanışma eğitimi