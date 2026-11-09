İpsala'da MHP'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı

MHP İpsala teşkilatı, İpsala ilçesinde partiye katılan yeni üyeler için rozet takma töreni düzenledi

İpsala Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törene MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, MHP İpsala İlçe Başkanı Aybike Şimşek, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

MHP İpsala İlçe Başkanı Şimşek, yaptığı açıklamada, partiye katılan yeni üyeleri teşkilatlarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Programa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Şimşek, "Bu güzel günde yanımızda olan MHP Edirne İl Başkanımız Sayın Ahmet Biçer'e ve salonumuzu doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Aramıza katılan her bir yol arkadaşıma gönülden 'hoş geldiniz' diyorum. İpsala'da birbirimize omuz vererek, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun." diye konuştu.