Trakya'da gençlere yönelik yapay zeka kariyer programına başvurular başladı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, gençlerin yapay zeka ve dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "TrakyaAI Kariyer Programı"na başvurular başladı.

Trakya Üniversitesinden yapılan duyuruya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yaşayan veya öğrenim gören 14-29 yaş arasındaki gençler programa başvurabilecek.

Üç ay sürecek ücretsiz program kapsamında katılımcılara yapay zeka, veri okuryazarlığı ve dijital yetkinlikler alanlarında eğitimler verilecek.

Gençler, çevrim içi staj simülasyonları aracılığıyla farklı şirketlerin iş süreçlerini tanıma ve gerçek iş hayatından örneklerle hazırlanan senaryolarda deneyim kazanma fırsatı bulacak.

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Program kapsamında kariyer atölyeleri ve sektör profesyonellerinin katılımıyla çevrim içi etkinlikler de düzenlenecek.

Katılımcılar, eğitimlerde edindikleri bilgi ve becerileri hazırlayacakları bitirme projeleriyle uygulamaya dönüştürecek.

Eğitimleri, uygulamalı görevleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan gençlere katılım sertifikası verilecek.

Lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş arayan gençlerin de katılabileceği programa başvurular, 4 Aralık 2026'ya kadar "https://trakya-ai.com/" internet adresinden yapılabilecek.