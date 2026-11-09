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        Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu Proje Yarışması'nda ödül kazandı

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 21. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu Proje Yarışması'nda ödül kazandı

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 21. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

        Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Teneffüs" temasıyla düzenlenen yarışmaya 61 proje katıldı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda kolokyum, sergi ve ödül töreni düzenlendi.

        Afetler sonrasında çocukların eğitim, oyun, sosyal etkileşim ve mekansal aidiyet ihtiyaçlarının mimari tasarım açısından ele alındığı yarışmada, öğrencilerin geliştirdiği projeler jüri tarafından değerlendirildi.

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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, programda yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek Çuhadaroğlu firmasıyla gerçekleştirilen ortaklığın değerli olduğunu belirtti.

        Şehirlerin ruha ve maneviyata ihtiyaç duyduğunu ifade eden Hatipler, yapıların bir "gönül ruhsatına" sahip olması gerektiğini kaydetti.

        Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da 2009 yılından sonra yarışmaya yeniden ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, fakültede yarışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

        Çuhadaroğlu Genel Müdürü Gökhan Atsız ise organizasyona ev sahipliği yapan üniversiteye teşekkür ederek, başarılı öğrencilere şirket bünyesinde istihdam fırsatları sunmaya açık olduklarını ifade etti.

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        Jüri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan da öğrencilerin afet ve risk senaryolarına yönelik yaratıcı ve duyarlı çözümler geliştirdiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından düzenlenen kolokyumda yarışma projeleri değerlendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri ve teşekkür plaketleri verildi.

        Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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