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        Edirne'de askeri yasak bölgede 5 zanlı yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Edirne'de askeri yasak bölgede 5 zanlı yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede 5 zanlı yakalandı.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Saçlımüsellim köyü yakınlarında askeri yasak bölgede bir grup olduğunu tespit etti.

        Güvenlik güçleri bölgede M.E, E.B, K.B, F.G. ve S.A'yı yakaladı.

        Sorgulamada, M.E.'nin (26) "çocuğu kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        E.B'nin (37) bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından 12 aranma kaydı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu, K.B'nin (34) ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dosyalarının bulunduğu ve arandığı belirlendi.

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        F.G'nin (22) "tasarlayarak adam öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı dosyaların istinaf aşamasında bulunduğu, S.A'nın (42) da çeşitli suçlardan dosyalarının istinaf aşamasında olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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