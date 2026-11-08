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        Edirne'de "Atatürk'ün İzinde, Ezgilerin Dilinde" konseri düzenlenecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Edirne'de "Atatürk'ün İzinde, Ezgilerin Dilinde" konseri düzenlenecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla konser verecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren topluluk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında konser düzenleyecek.

        Konser, 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda

        "Atatürk'ün İzinde, Ezgilerin Dilinde" temasıyla gerçekleştirilecek.

        Konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk üstlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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