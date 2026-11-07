Edirne'den kısa kısa

Belediye yetkilileri, organizasyonda emeği geçenlere ve folklor ekibine teşekkür etti.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milas Kaymakamlığınca düzenlenen festivale katılan ekip, halk oyunları gösterisiyle ilçeyi temsil etti.

Gencan, programın ardından Dernek Başkanı Ahmet Ziya Yaz'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gencan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Dernek Başkanı Vildan Yazıcı ve yönetimine teşekkür etti.

Kadınların eğitimi ve genç kızların geleceğine yönelik çalışmaların önemine değinen Gencan, dernek üyeleriyle sohbet etti.

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