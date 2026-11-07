Edirne'den kısa kısa
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesince düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesince düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
Gölet Kafe'de gerçekleştirilen programda Gencan, dernek üyeleriyle bir araya geldi.
Kadınların eğitimi ve genç kızların geleceğine yönelik çalışmaların önemine değinen Gencan, dernek üyeleriyle sohbet etti.
Gencan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Dernek Başkanı Vildan Yazıcı ve yönetimine teşekkür etti.
- Edirne Belediye Başkanı Gencan, emekliler derneğinin kahvaltı programına katıldı
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Emekliler Derneğince düzenlenen kahvaltı programında emeklilerle bir araya geldi.
Meriç Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Gencan, dernek üyeleriyle sohbet etti.
Gencan, programın ardından Dernek Başkanı Ahmet Ziya Yaz'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
- Lalapaşa Belediyesi halk oyunları ekibi Milas Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde sahne aldı
Lalapaşa Belediyesi folklor ekibi, Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 12. Milas Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde gösteri sundu.
Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milas Kaymakamlığınca düzenlenen festivale katılan ekip, halk oyunları gösterisiyle ilçeyi temsil etti.
Gösteri, festival katılımcıları tarafından ilgiyle izlendi.
Belediye yetkilileri, organizasyonda emeği geçenlere ve folklor ekibine teşekkür etti.
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