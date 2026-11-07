Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesine 750 metrelik yürüyüş yolu

Hatipler'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Cankaya ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın eşlik etti

Yerleşkede yürüyüş ve dinlenme imkanı sunan güzergah, gece aydınlatması sayesinde akşam saatlerinde de kullanılabilecek.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde öğrenciler ile akademik ve idari personelin kullanımına yönelik 750 metre uzunluğunda yürüyüş yolu oluşturuldu.

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