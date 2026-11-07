EDİRNE'de kış aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Göl Baba sulak alanı, sonbahar renklerine büründü.

Merkeze bağlı Büyükdüllük ile Değirmenyeni köyleri arasında bulunan Göl Baba sulak alanı, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Yılın dört mevsiminde renkli görüntüleri ile dikkat çeken Göl Baba, kış aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Farkla kuş türlerini de içinde barındıran Göl Baba, dört mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanlarından biri olan sulak alan, yaz aylarında balıkçılara geçim kaynağı oluyor, üreticiler hayvanlarını otlatıyor. Göl Baba'daki eşsiz manzara, dronla görüntülendi.