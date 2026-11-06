Edirne Valisi Sezer, Kıyık Caddesi'nde esnafı ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kıyık Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cadde üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Sezer, esnafla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Sezer, talep ve önerilerini dinledi.