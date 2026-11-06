Edirne Valisi Sezer, siyasi parti ve borsa temsilcilerini kabul etti

Vali Sezer, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Ziyaretlerde, Edirne ve ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar, kentin gelişimine yönelik faaliyetler ile kurumların yürüttüğü çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Valilikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, Vali Sezer, konuklarıyla bir süre sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Saka, beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

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