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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Müftülüğünce "Sabah Namazında Buluşuyoruz" programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Müftülüğünce "Sabah Namazında Buluşuyoruz" programı düzenlenecek.

        İl Müftüsü Burhan Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek program, 7 Kasım Cumartesi günü Eski Cami'de yapılacak.

        Saat 07.16'da sabah namazının kılınacağı programda Kur'an-ı Kerim okunacak, tesbihat ve dua edilecek.

        Programın ardından katılımcılara çorba ikramında bulunulacak ve kitap hediye edilecek.

        - Lalapaşa'da Kıbrıs gazisine Gazilik Madalyası takdim edildi

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Kıbrıs gazisi Ali Özcan'a Gazilik Madalyası takdim edildi.

        Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Kıbrıs gazisi Özcan'ı makamında kabul etti.

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        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu'nun da katıldığı kabulde, Özcan'a Gazilik Madalyası takdim edildi.

        Kaymakam Çolak, gazilerin vatan ve millet uğruna gösterdikleri fedakarlıkların unutulmayacağını belirterek, Özcan'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

        - Kaymakam Güzel'den Kocahıdır İlkokulu ve Ortaokuluna ziyaret

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Kocahıdır İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve beraberindeki heyetle okulu ziyaret eden Güzel, yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Güzel, öğretmenlerle de bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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