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        Edirne ve Kırklareli'nde görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye edildi

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'nde görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Edirne ve Kırklareli'nde görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye edildi

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'nde görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında, görme güçlüğü yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla beyaz baston dağıtıldı.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, geçmişte kurulan ve günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen mazbut vakıfların hayır şartlarının yerine getirilmeye devam edildiğini belirtti.

        Siirt'te 1903 yılında kurulan Hacı Hüseyin Vakfının "Amalara Hizmet Eden Vakıf" olarak adlandırıldığını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

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        "Bu vakfa ait vakfiyede bulunan hayır şartı gereği, görme güçlüğü bulunan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırabilmek adına beyaz bastonlar temin ettik. Bunları, fayda sağlayabileceğini değerlendirdiğimiz kıymetli vatandaşlarımıza hediye ettik.Vakıflar, bir kısmı akla bile gelmeyecek çok sayıda hayır işi düzenlemiş. Her canlının hayatına dokunmayı amaçlayan şartlar oluşturmuş. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 1001 Hayır Hizmeti Projesi ile bu hayır şartlarını mutlulukla yerine getiriyoruz. Geçmişin iyiliklerini bugün de sürdürüyoruz."

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