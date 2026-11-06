Edirne'de koruyucu aile hizmeti tanıtıldı

Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu konudaki toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, koruyucu aileler katılanlara bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer Polis Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda koruyucu aileler ve koruyucu aile hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.