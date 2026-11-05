Edirne'de kuvvetli yağış nedeniyle bir evin çatısı çöktü

EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle çatısının bir bölümü çöken ev ve içerisindeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi, olayda yaralanan olmadı.

Olay, ilçeye bağlı Çöpköy’de meydana geldi. İlçede etkili olan kuvvetli yağış sırasında A.S.’ye (81) ait tek katlı evin çatısının bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çökme sonucu ev ve eşyalar sular altında kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evin ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirlendi. A.S., geçici olarak köydeki bir akrabasının yanına yerleştirildi.