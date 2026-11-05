Edirne'de çalıntı motosiklet ele geçirildi
Edirne'de Yunus timlerince durdurulan plakasız motosikletin çalındığı belirlenirken, 7 ayrı suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Edirne’de Yunus timlerince durdurulan plakasız motosikletin çalındığı belirlenirken, 7 ayrı suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri, suç ve suçlulara karşı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Çavuşbey Mahallesi’nde devriye görevi yürüttüğü sırada şüphe üzerine plakasız bir motosikleti durdurdu.
Ekiplerin anlık refleksi ve titiz incelemesi sonucu, motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.B.’nin yapılan sorgulamasında, daha önceden 7 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından karakola götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çalıntı motosiklet otoparka çekilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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