Edirne'de çalıntı motosiklet ele geçirildi

Ekiplerin anlık refleksi ve titiz incelemesi sonucu, motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.B.’nin yapılan sorgulamasında, daha önceden 7 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından karakola götürüldü.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri, suç ve suçlulara karşı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Çavuşbey Mahallesi’nde devriye görevi yürüttüğü sırada şüphe üzerine plakasız bir motosikleti durdurdu.

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